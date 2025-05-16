Главный нарколог Подмосковья предупредил об опасности курения при гипертонии

В последнее время проблемы с артериальным давлением перестали быть исключительно возрастной проблемой. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин отметил, что современный ритм жизни и вредные привычки делают гипертонию реальной угрозой даже для молодежи.

Сейчас в регионе проходит неделя борьбы с заболеванием.

«Как правило, молодые люди увлечены всем, чем угодно, кроме своего здоровья. Конечно, их можно понять — учеба, экзамены, сессии, поиски работы, одним словом, становление в обществе и социуме требует больших усилий. <…> Большое количество кофеина, энергетики, недосып, стрессы — все это способствует повышению артериального давления», — пояснил Виталий Холдин.

Особую опасность, по словам специалиста, представляет курение, причем как обычных сигарет, так и электронных.

«Попадая в кровь, никотин сужает кровеносные сосуды, повышая тем самым артериальное давление», — подчеркнул нарколог.

Он предупредил, что сочетание гипертонии и курения увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в десятки раз