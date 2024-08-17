Врач предупредил об опасности сна с включенным телевизором

Врач Калошина: сон с включенным светом или телевизором грозит ожирением

Сон с включенным светом или телевизором грозит хроническим стрессом либо ожирением из-за нарушения биологических часов. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

Специалист объяснила, что шумы ухудшают выработку «гормона сна» и мощного антиоксиданта — мелатонина. Необходимо выключить свет, телевизор и гаджеты.

«Если выработка мелатонина нарушена, то человек не может выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир, что чревато ожирением», — сказала врач.

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