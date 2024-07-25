Россиян предупредили о вреде хронического недосыпа

Мурашко: недосып повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти

Фото: Pixabay

Постоянный недосып может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество», его слова привело РИА «Новости».

«Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти», — отметил глава Минздрава.

У людей, которые уделяют сну менее пяти чесов в сутки, на 50% повышается вероятность ожирения. Негативное влияние на здоровье оказывает и хронический стресс, предупредил Мурашко.

В беседе с журналистами министр также отметил, что ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет назад. Он связал это с нормальным развитием здравоохранения и бережным отношением к своему здоровью.

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