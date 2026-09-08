Подмосковный врач Муравьева назвала сухость кожи признаком проблем с щитовидкой

Постоянная усталость, сухость кожи и внезапное выпадение волос часто маскируются под обычный стресс или сезонный авитаминоз. Однако, как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, за этими неспецифическими симптомами нередко скрывается дисфункция щитовидной железы.

Зачастую люди пытаются лечиться самостоятельно: скупают биологически активные добавки или пьют йод без назначения.

«Одни и те же неспецифические симптомы могут сопровождать десятки разных патологий — от банального железодефицита до серьезных нарушений эндокринной системы. Бесконтрольный прием препаратов может не только смазать клиническую картину, но и навредить. Если вы изо дня в день чувствуете упадок сил и замечаете изменения во внешности — не занимайтесь самодиагностикой, начните с визита к участковому терапевту», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Воскресенской больницы, врач-эндокринолог Наталья Алексеевна Муравьева.

Именно терапевт проведет первичный осмотр и назначит базовые анализы крови.

При выявлении гормональных отклонений пациента направят на углубленную диагностику к эндокринологу. Все необходимые обследования по полису ОМС доступны бесплатно в поликлиниках Воскресенской больницы.