Врач Зиннатуллин призвал аллергиков и почечников отказаться от икры на Новый год

В период новогоднего застолья россияне стремятся побаловать себя закусками с икрой. Однако эти деликатесы подойдут далеко не всем, сообщил Life.ru гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Он отметил, что отказаться от игры нужно прежде всего людям с аллергией на морепродукты и рыбу. В противном случае они рискуют столкнуться с зудом, высыпаниями и анафилаксией.

Людям с болезнью почечной системы также нужно воздержаться от игры из-за высокого содержания натрия, который дает повышенную нагрузку на орган выделительной системы и задерживает жидкость в организме. Также икра способна вызвать повышение артериального давления.

«Как и с любым другим продуктом, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и употреблять икру в умеренных количествах. В случае наличия хронических заболеваний перед введением новых продуктов в рацион лучше проконсультироваться с врачом», — резюмировал Зиннатуллин.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок хранения оливье.