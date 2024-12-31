Россиянам назвали оптимальный срок хранения оливье

Салат оливье можно хранить до 18-20 часов при соблюдении правильных температурных условий. Об этом RT рассказала заведующая кафедрой биологической безопасности и ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

По ее словам, все содержащие сметану, майонез, яйца, рыбу или мясо салаты относятся к скоропортящимся продуктам. Поэтому их нужно хранить в холодильнике накрытыми пищевой пленкой или в плотно закрытых контейнерах.

Салаты с птицей, мясом и копченостями рекомендуется использовать в течение 12 часов, а если добавили вареные яйца и консервированные овощи — в течение 6-8 часов. Сельдь под шубой или мимозу не рекомендуется хранить более 12 часов без заправки.

Срок хранения винегрета — не более 18-24 часов в холодильнике, а салатов с грибами или с солеными, маринованными и квашеными овощами — до 36.

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