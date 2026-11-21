Батареи жарят, окна плачут. Как сухость и плесень подрывают здоровье россиян зимой
Чрезмерно горячие батареи и плохая вентиляция зимой превращаются в серьезную проблему для жильцов квартир. Одни страдают от пересушенного воздуха, другие сталкиваются с конденсатом на окнах и плесенью. Чем опасен неправильный микроклимат в доме, как проветривать комнаты в мороз и поддерживать комфортную влажность без лишних расходов — в материале 360.ru.
Когда от жара батарей сложно дышать
Пересушенный из-за отопления воздух раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и ослабляет их защитную функцию. Особенно опасна сухость во время сна, рассказал 360.ru врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Это не ОРВИ как таковое, то есть это не вирусная инфекция, а именно воспаление вследствие пересушивания», — объяснил специалист.
По его словам, воспаленная слизистая хуже защищает дыхательные пути, поэтому вирусам легче закрепиться на ее поверхности и вызвать заболевание.
Зимой риск заражения повышается из-за частых контактов между людьми в закрытых помещениях, общественном транспорте, школах и детских садах.
Что делать, если зимой в квартире слишком жарко
Бороться с перегревом квартиры следует прежде всего с помощью регулировки отопления, а не постоянного проветривания. Об этом 360.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Если на радиаторах установлены специальные вентили, жильцы самостоятельно уменьшают подачу тепла. При отсутствии такой возможности и превышении температурных нормативов следует обратиться в управляющую компанию.
Бондарь назвал превышение 24 градусов в обычной жилой комнате и 26 градусов в угловой поводом проверить наличие перетопа.
«В таком случае управляющая компания обязана отрегулировать подачу тепла», — подчеркнул эксперт.
Для контроля температуры и влажности он посоветовал приобрести недорогой электронный термометр со встроенным гигрометром.
Постоянно открытые окна, по словам Бондаря, проблему перегрева не решат. Проветривание временно снизит температуру, но поступающий с улицы холодный воздух после нагревания станет еще суше.
Какие народные способы увлажнения воздуха действительно работают
Народные способы увлажнения воздуха не всегда справляются с зимней сухостью в квартире. Как объяснил Дмитрий Бондарь, мокрые полотенца на батареях, емкости с водой и комнатные растения дают лишь ограниченный эффект.
Мокрые полотенца на горячих батареях высыхают примерно за час, поэтому их придется постоянно смачивать. Емкости с водой у радиаторов обычно испаряют слишком мало жидкости для большой комнаты, а комнатные растения или открытый аквариум лишь слегка поддерживают общий фон.
Дмитрий Бондарь
Сушка белья в комнате повышает влажность значительно быстрее, но возникает риск возникновения чрезмерной сырости, которая также опасна.
Поэтому эксперт рекомендовал сначала измерить влажность, а уже затем выбирать способ ее регулирования.
Особенно трудно поддерживать комфортные показатели во время сильных морозов. Когда температура на улице опускается ниже −10…−15 градусов, одних подручных средств часто недостаточно.
В таких условиях Бондарь посоветовал использовать увлажнитель воздуха, особенно если в квартире живут маленькие дети или люди с аллергией.
Чем опасен конденсат на окнах
Зимой на окнах квартир нередко скапливается конденсат. Причина заключается в сочетании избыточной влажности воздуха и низкой температуры стекол.
Бондарь отметил, что герметичные пластиковые окна ограничивают приток свежего воздуха. При недостаточной вентиляции в помещении накапливается влага от дыхания жильцов, приготовления пищи и принятия душа.
Герметичные пластиковые окна работают как термос: влага от дыхания, душа и готовки не уходит в вентиляцию, а оседает на холодных стеклах, где со временем может появиться грибок.
Дмитрий Бондарь
На образование конденсата влияет и расположение мебели. Тепло от радиаторов помогает прогревать окна, но плотные шторы и широкие подоконники препятствуют движению теплого воздуха. В результате стекла остаются холоднее, а влага оседает на них быстрее.
Постоянная сырость создает благоприятные условия для развития плесени. Как предупредил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, домашние плесневые грибки относятся к сильным респираторным аллергенам.
Особую опасность они представляют для людей с серьезно ослабленным иммунитетом.
«Они могут заразиться этой плесенью, и у них возникает даже инфекционное заболевание. Есть такое заболевание, оно называется аспергиллез», — рассказал Болибок.
Кроме того, высокая влажность способствует размножению клещей домашней пыли, которые становятся еще одним источником аллергенов.
Как правильно проветривать квартиру зимой
Для борьбы с избыточной влажностью необходимо обеспечить нормальный воздухообмен. В сильные морозы Дмитрий Бондарь рекомендовал отказаться от длительного щелевого проветривания в пользу короткого, но интенсивного.
Если открыть створки настежь в нескольких комнатах на 5–10 минут, воздух полностью обновится, а стены и мебель не успеют остыть.
При длительном щелевом проветривании в мороз оконные откосы сильно охлаждаются, что способствует образованию конденсата.
Если регулярно открывать окна неудобно, альтернативой станут оконные или стеновые приточные клапаны. Они обеспечивают поступление свежего воздуха с улицы. Еще один вариант — бризеры с подогревом и очисткой воздуха.
Во время приготовления пищи и принятия душа Бондарь посоветовал закрывать двери кухни и ванной комнаты, чтобы влажный воздух не распространялся по квартире. При этом вытяжная вентиляция должна исправно работать и удалять избыточную влагу.
Проверить наличие тяги можно с помощью листа бумаги: при работающей вентиляции его притягивает к решетке.
Если тяга отсутствует или в квартире промерзают стены, следует обратиться в управляющую компанию.
Она отвечает за обслуживание общедомовой вентиляции и герметичность межпанельных швов, поэтому должна организовать проверку и устранение выявленных неисправностей.