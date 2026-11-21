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21 ноября 2026 20:30 Батареи жарят, окна плачут. Как сухость и плесень подрывают здоровье россиян зимой Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

ЖКХ

Отопление

Врачи

Россия

ОРВИ

Квартиры

Вирусы

Чрезмерно горячие батареи и плохая вентиляция зимой превращаются в серьезную проблему для жильцов квартир. Одни страдают от пересушенного воздуха, другие сталкиваются с конденсатом на окнах и плесенью. Чем опасен неправильный микроклимат в доме, как проветривать комнаты в мороз и поддерживать комфортную влажность без лишних расходов — в материале 360.ru.

Когда от жара батарей сложно дышать

Пересушенный из-за отопления воздух раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и ослабляет их защитную функцию. Особенно опасна сухость во время сна, рассказал 360.ru врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Это не ОРВИ как таковое, то есть это не вирусная инфекция, а именно воспаление вследствие пересушивания», — объяснил специалист. По его словам, воспаленная слизистая хуже защищает дыхательные пути, поэтому вирусам легче закрепиться на ее поверхности и вызвать заболевание.

Фото: РИА «Новости»

Зимой риск заражения повышается из-за частых контактов между людьми в закрытых помещениях, общественном транспорте, школах и детских садах.

Что делать, если зимой в квартире слишком жарко

Бороться с перегревом квартиры следует прежде всего с помощью регулировки отопления, а не постоянного проветривания. Об этом 360.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Если на радиаторах установлены специальные вентили, жильцы самостоятельно уменьшают подачу тепла. При отсутствии такой возможности и превышении температурных нормативов следует обратиться в управляющую компанию. Бондарь назвал превышение 24 градусов в обычной жилой комнате и 26 градусов в угловой поводом проверить наличие перетопа. «В таком случае управляющая компания обязана отрегулировать подачу тепла», — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Для контроля температуры и влажности он посоветовал приобрести недорогой электронный термометр со встроенным гигрометром. Постоянно открытые окна, по словам Бондаря, проблему перегрева не решат. Проветривание временно снизит температуру, но поступающий с улицы холодный воздух после нагревания станет еще суше.

Какие народные способы увлажнения воздуха действительно работают

Народные способы увлажнения воздуха не всегда справляются с зимней сухостью в квартире. Как объяснил Дмитрий Бондарь, мокрые полотенца на батареях, емкости с водой и комнатные растения дают лишь ограниченный эффект.

Мокрые полотенца на горячих батареях высыхают примерно за час, поэтому их придется постоянно смачивать. Емкости с водой у радиаторов обычно испаряют слишком мало жидкости для большой комнаты, а комнатные растения или открытый аквариум лишь слегка поддерживают общий фон. Дмитрий Бондарь

Сушка белья в комнате повышает влажность значительно быстрее, но возникает риск возникновения чрезмерной сырости, которая также опасна. Поэтому эксперт рекомендовал сначала измерить влажность, а уже затем выбирать способ ее регулирования. Особенно трудно поддерживать комфортные показатели во время сильных морозов. Когда температура на улице опускается ниже −10…−15 градусов, одних подручных средств часто недостаточно. В таких условиях Бондарь посоветовал использовать увлажнитель воздуха, особенно если в квартире живут маленькие дети или люди с аллергией.

Чем опасен конденсат на окнах

Фото: РИА «Новости»

Зимой на окнах квартир нередко скапливается конденсат. Причина заключается в сочетании избыточной влажности воздуха и низкой температуры стекол. Бондарь отметил, что герметичные пластиковые окна ограничивают приток свежего воздуха. При недостаточной вентиляции в помещении накапливается влага от дыхания жильцов, приготовления пищи и принятия душа.

Герметичные пластиковые окна работают как термос: влага от дыхания, душа и готовки не уходит в вентиляцию, а оседает на холодных стеклах, где со временем может появиться грибок. Дмитрий Бондарь

На образование конденсата влияет и расположение мебели. Тепло от радиаторов помогает прогревать окна, но плотные шторы и широкие подоконники препятствуют движению теплого воздуха. В результате стекла остаются холоднее, а влага оседает на них быстрее. Постоянная сырость создает благоприятные условия для развития плесени. Как предупредил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, домашние плесневые грибки относятся к сильным респираторным аллергенам. Особую опасность они представляют для людей с серьезно ослабленным иммунитетом. «Они могут заразиться этой плесенью, и у них возникает даже инфекционное заболевание. Есть такое заболевание, оно называется аспергиллез», — рассказал Болибок. Кроме того, высокая влажность способствует размножению клещей домашней пыли, которые становятся еще одним источником аллергенов.

Как правильно проветривать квартиру зимой

Фото: РИА «Новости»

Для борьбы с избыточной влажностью необходимо обеспечить нормальный воздухообмен. В сильные морозы Дмитрий Бондарь рекомендовал отказаться от длительного щелевого проветривания в пользу короткого, но интенсивного.

Если открыть створки настежь в нескольких комнатах на 5–10 минут, воздух полностью обновится, а стены и мебель не успеют остыть.