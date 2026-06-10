Врач предупредил о скрытой опасности длительной головной боли

Длительная головная боль может быть скрытым симптомом развития опухоли головного мозга. Об этом Lenta.ru рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.

Сигналом является странная головная боль с короткими эпизодами «отключения», внезапный запах, которого не существует, или гормональное нарушение. Далеко не каждая головная боль сигнализирует об опухоли, отметил врач.

«Но новые повторяющиеся и нарастающие симптомы нельзя автоматически списывать на переутомление, возраст или паническую атаку. Насторожить должно изменение привычного состояния: головная боль с тошнотой, рвотой или сонливостью, судорожные эпизоды, нарушение речи, зрения, координации или поведения», — уточнил Буланов.

В ближайшие дни на Землю снова обрушатся магнитные бури, метеозависимые люди могут страдать от головных болей. Основные всплески на Солнце приходятся на 11–12 июня, но затяжные возмущения также могут произойти 9-го и 13-го числа.