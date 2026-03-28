Врач предупредил о риске заражения туберкулезом и гепатитом через вейпы

Физиолог Калюжин: совместное курение вейпов грозит туберкулезом и гепатитом
Совместное использование вейпов повышает риск передачи туберкулеза, гепатита и других инфекций. Об этом Lenta.ru рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.
Если вейпом пользуются по очереди, на мундштуке остаются частицы слюны и бактерии. Без регулярной очистки устройство становится источником инфекции.
Врач пояснил, что туберкулез передается воздушно-капельным путем — при кашле, разговоре или долгом нахождении рядом с больным.
«Путь передачи туберкулеза через мундштук не считается типичным, но совместное курение в тесном контакте создает дополнительные неблагоприятные условия и в эпидемиологическом плане не может рассматриваться как безопасная практика», — пояснил Калюжин.
Гепатит бытовым путем не передается. Однако если у курящего есть кровоточивость десен или повреждения слизистой, а устройство используют несколько человек, теоретический риск заражения возрастает.
Ранее первый зампред правительства Денис Мантуров сообщил о проработке запрета вейпов в России.