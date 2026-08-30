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    Врач предупредил о рисках при передозировке ботокса

    Врач Повиличенко: при передозировке ботокса можно заболеть ботулизмом

    Pogiba Alexandra/news.ru
    Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

    Передозировка ботулотоксина во время косметологических процедур грозит риском развития ботулизма. Об этом РИА «Новости» рассказала главный эпидемиолог Минздрава Приморского края Ирина Повиличенко.

    «В связи с использованием ботулотоксина при оказании медицинской помощи и косметологических услуг есть риски побочных эффектов в случае передозировки», — отметила врач.

    Повиличенко добавила, что возбудитель ботулизма вырабатывает нейротоксин. Это мощный токсин, разрушающий нервную систему.

    Врач посоветовала для профилактики обращаться в организации, имеющие право оказывать такого рода услуги. Необходимо, чтобы там работали квалифицированные специалисты, а препараты с ботулотоксином — правильно хранились.

    Ранее врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова рассказала, что ботокс можно колоть даже беременным женщинам.