Косметолог Егорова: ботокс можно колоть с 18 лет и даже беременным

Препарат на основе ботулотоксина, или уколы красоты, давно закрепился на рынке российской косметологии, несмотря на возможные индивидуальные реакции. Врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова рассказала 360.ru, как правильно колоть ботокс и кому можно.

«По последним исследованиям, ботокс разрешили делать даже беременным женщинам, так как ботулотоксин не имеет системного действия и действует на месте — в мембранах», — объяснила Егорова.

Делать уколы красоты можно всем с 18 лет. Врач посоветовала пользоваться этой косметологической процедурой, когда начали появляться первые заломы.

Важно выбрать проверенное место и врача.

«В сертифицированных клиниках работают только сертифицированные доктора, где есть лицензия. В таких местах используют только сертифицированные препараты, и человек при желании может проверить номер партии и самого доктора. В России достаточно строгий контроль», — отметила косметолог.

Врач должен быть в реестре ФРМР — Федеральном регистре медицинских работников.

Какие осложнения могут быть после ботокса и как их лечат — в материале 360.ru.