Посещение бассейна с избытком хлора в воздухе грозит ожогом дыхательных путей и отеком легких. Об этом сайту «Известия» рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Опасная концентрация газа возникает из-за сбоя дозирования, ошибок персонала или плохой вентиляции. Попадая на слизистые, хлор образует кислоты и обжигает дыхательные пути. Сильнее всего рискуют дети из-за частого дыхания.

Среди признаков отравления — резь в глазах, кашель, першение в горле, тошнота, головокружение, а при тяжелом поражении — одышка и синюшность кожи.

Пострадавшего следует сразу вывести на свежий воздух, промыть глаза водой и вызвать скорую помощь. Бурнацкая предостерегла от попыток пить молоко или вызывать рвоту и подчеркнула, что осмотр врача обязателен: осложнения могут проявиться спустя несколько часов.