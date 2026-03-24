Врач предупредил мужчин об опасной привычке в туалете

Банкер: мужчинам нужно всегда использовать туалетную бумагу после мочеиспускания

Мужчинам стоит внимательнее относиться к интимной гигиене после посещения туалета. Такая на первый взгляд незначительная деталь может привести к серьезным воспалениям. Об этом предупредил дерматолог Кристофер Банкер в интервью Daily Mail .

Распространенная привычка не удалять остатки мочи после мочеиспускания может создавать неблагоприятные условия в интимной зоне. По словам врача, влага, особенно сохраняющаяся под крайней плотью, образует теплую среду, в которой легче размножаются бактерии и дрожжевые грибки.

Именно с этим специалисты связывают повышенный риск ряда заболеваний, включая воспалительные процессы, грибковые инфекции, болезненное мочеиспускание и другие урологические и дерматологические проблемы. В числе возможных осложнений Банкер назвал склерозирующий лихен, сужение крайней плоти и, в наиболее тяжелых случаях, онкологические заболевания.

Отдельно дерматолог обратил внимание на риск воспаления головки полового члена, которое также может быть связано с недостаточной гигиеной и постоянным раздражением тканей.

Врач подчеркнул, что простая привычка пользоваться туалетной бумагой после мочеиспускания может стать важной мерой профилактики.

