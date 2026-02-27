Врач рассказал, можно ли хранить сперму в холодильнике

Услуги криоконсервации спермы и яйцеклеток в последние годы стали популярнее. Но некоторые россияне все равно пытаются сэкономить и хранят биоматериал дома в холодильнике. Однако такой способ не работает и может погубить клетки. Об этом рассказал «Газете.ru» врач-репродуктолог Кирилл Дворцов.

По его словам, биоматериал необходимо сдавать в специализированные клиники, где его могут хранить десятки лет в правильных температурных условиях.

«Эмбриологи следуют специальным алгоритмам, специально обрабатывают сперму и специальным образом ее замораживают. Если ее заморозить в морозилке просто так, она умрет. И тоже самое касается разморозки. У эмбриологов есть специальные алгоритмы по разработке спермы — это не как в духовку засунул, она разморозилась. Чутка сложнее все», — подчеркнул Дворцов.

Также репродуктолог отметил, что при грамотном подходе клиники обеспечивают хранение спермы и других биоматериалов до 50 лет, а иногда и дольше. Самому старому эмбриону было 24 года, когда он родился. Сперму же могут держать в пробирке практически вечно.

Современная медицина выявила значительное ухудшение показателей мужского здоровья, что приводит к росту случаев бесплодия в семейных парах. По данным врачей, в половине случаев бесплодия вина ложится на мужскую половую систему, тогда как раньше эта цифра составляла всего 10%.