Врач предупредил, что алкоголь ускоряет старение мозга в два-три раза

Регулярное употребление даже небольших доз алкоголя ускоряет старение головного мозга в два-три раза. Это прямая дорога к сосудистой деменции, предупредил в беседе с Lenta.ru нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

«Систематическое употребление спиртного ускоряет возрастную атрофию мозга в два-три раза. То есть у человека в 40 состояние мозга на МРТ может быть как у 60-летнего», — сказал он.

Врач пояснил, что этанол является прямым нейротоксином, уничтожающим нервные клетки, включая гиппокамп, отвечающий за регуляцию эмоций и память. Кроме того, алкоголь вредит белому веществу мозга, из-за чего у человека начинает нарушаться координация, замедляется реакция и возникают проблемы с многозадачностью.

Врач отметил, что проведенные с помощью МРТ показали, что при ежедневном употреблении бутылки пива или бокала вина целостность белого вещества снижается на 15-20% через пять-шесть лет. Если умеренно пить, то ситуация лучше не станет. Молодые нейроны все равно будут гибнуть.

