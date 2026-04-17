Главный наркоглог Подмосковья рассказал о вреде алкоголя для доноров

Неделя популяризации донорства продолжается в Подмосковье. В областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, как подготовиться к процедуре и как алкоголь может навредить человеку, для которого сдается кровь.

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что в последнее время все больше людей становятся донорами крови. Важно помнить, что эта процедура не совместима с алкоголем, который обезвоживает организм. Из-за спиртного у донора может ухудшиться самочувствие, появиться головные боли и слабость, а полученные компоненты могут стать непригодными для переливания.

«Кроме того, алкоголь влияет на клетки крови, а также увеличивает риск образования тромбов. В результате наличие алкоголя в организме может исказить результаты анализов и привести к ложным выводам и возможной браковке донорского материала», — сказал специалист.

Он добавил, что воздержаться от алкоголя следует и после сдачи крови, чтобы не спровоцировать скачки давления.

За день до процедуры следует также уделить особое внимание питанию: добавить в рацион больше фруктов, овощей, белковые продукты и воду.