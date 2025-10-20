Врач Попова сообщила, что мороженое из магазина может привести к ожирению

Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова сообщила NEWS.ru , что мороженое из магазина может привести к ожирению и диабету из-за высокого содержания сахара. Она подчеркнула, что добавки в таком мороженом могут вызывать аллергические реакции и проблемы с пищеварением.

По словам Поповой, в магазинном мороженом часто присутствуют искусственные ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты. Кроме того, большое количество сахара в этом продукте вызывает быстрый подъем уровня глюкозы в крови, что может привести к диабету второго типа и ожирению.

Врач рекомендует альтернативу — домашнее мороженое, для приготовления которого можно использовать свежие ягоды, натуральный йогурт или мед. При этом важно ограничить количество сахара и искусственных добавок.