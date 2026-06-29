Врач Попов указал на опасность вейпов для легких

Главный врач научно-клинического центра № 1 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Сергей Попов предупредил о негативных последствиях использования вейпов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» . Он отметил, что из-за деформации ткани легких ухудшается газообмен и возникают гиповентиляционные осложнения.

Попов подчеркнул, что вейпы могут стать причиной более тяжелого течения ОРЗ и повышения риска развития пневмонии. Он призвал задуматься о будущем и отказаться от вредных привычек.

Врач отметил, что у курящих вейпы людей могут развиваться эмфизематозные и буллезные заболевания легких. Это приводит к уменьшению полезной площади легких и ухудшению газообмена. В результате люди болеют тяжелее и дольше обычными болезнями, а также рискуют столкнуться с тяжелыми пневмониями, требующими длительной искусственной вентиляции легких.