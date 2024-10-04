Врач Попов рассказал, что свекла и бурый рис снижают риск появления изжоги

По его словам, цельнозерновые крупы, такие как овсянка, кускус и бурый рис, а также морковь, свекла, кабачки, спаржа, брокколи и зеленая фасоль являются особенно полезными. Эти продукты богаты клетчаткой, что способствует длительному ощущению сытости и предотвращает переедание, вызывающее изжогу.



Также полезны при изжоге цветная капуста, дыня, бананы и орехи. Напротив, следует избегать жирных и жареных блюд, специй, цитрусовых, кофе, алкоголя и сладостей, так как они могут провоцировать симптомы изжоги.