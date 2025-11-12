Врач Попов предупредил о серьезной угрозе для зрения при диабете

Кандидат медицинских наук, офтальмолог сети медицинских клиник «Андреевские больницы НЕБОЛИТ» Игорь Попов в интервью изданию «Вечерняя Москва» предупредил о серьезной угрозе для зрения при диабете — диабетической ретинопатии. Это осложнение может привести к полной потере зрения.

По словам врача, диабетическая ретинопатия — поражение сетчатки глаза, которое развивается из-за сахарного диабета. При диабете первого типа ретинопатия возникает в 90% случаев, а при диабете второго типа — в 38,9%. Избыток сахара действует как токсин, разрушая сосуды сетчатки. Организм пытается компенсировать ухудшение кровоснабжения, но новообразованные капилляры хрупкие и негерметичные. Они легко разрываются, вызывая кровоизлияния в стекловидное тело, написал «Петербургский дневник».

Особенно рискуют пациенты с длительным течением диабета (более 10 лет), плохим контролем сахара в крови, повышенным давлением, беременные и курильщики.

При помутнении зрения, плавающих «мушках», искажении предметов, ухудшении сумеречного зрения или внезапной потере зрения необходимо немедленно обратиться к врачу.

Для профилактики ретинопатии важно контролировать уровень сахара в крови, следить за давлением и питанием, активно двигаться, регулярно посещать эндокринолога и ежегодно проходить осмотр у офтальмолога.