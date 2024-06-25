Врач Почеховская: газировка может вызвать диабет у детей

Регулярное употребление сладких газированных напитков может спровоцировать у детей развитие ожирения и диабета. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Почеховская в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в стакане лимонада содержится от пяти до десяти чайных ложек сахара. Избыток сахара нагружает незрелую поджелудочную железу. Из-за этого газировка не утоляет жажду, а, напротив, усиливает ее.

Помимо сахара в состав напитков входят различные красители, консерванты, ароматизаторы и другие химические вещества. Все они оказывают раздражающее действие на желудок, отметила врач.

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