Врач Почеховская: газировка может вызвать диабет у детей

Регулярное употребление сладких газированных напитков может спровоцировать у детей развитие ожирения и диабета. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Почеховская в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в стакане лимонада содержится от пяти до десяти чайных ложек сахара. Избыток сахара нагружает незрелую поджелудочную железу. Из-за этого газировка не утоляет жажду, а, напротив, усиливает ее.

Помимо сахара в состав напитков входят различные красители, консерванты, ароматизаторы и другие химические вещества. Все они оказывают раздражающее действие на желудок, отметила врач.