Врач Плиева отметила, что гомеопатия работает только за счет самовнушения

Гомеопатия остается популярной, несмотря на отсутствие научных доказательств ее эффективности. Многие считают ее «мягким» и «натуральным» методом лечения. Здоровье Mail вместе с врачом-педиатром DocDeti Альмирой Плиевой выяснило, почему на самом деле гомеопатия не работает.

Препараты гомеопатии создаются путем многократного разведения активного компонента, и в конечном продукте часто не остается ни одной молекулы действующего вещества. Следовательно, никакого лечебного действия у них нет.

Исследования показали, что если гомеопатия и помогает, то только за счет эффекта плацебо или естественного выздоровления. Она основана на двух постулатах: «подобное лечится подобным» и «память воды». Однако научные исследования опровергли теорию о «памяти воды».

Гомеопатические средства безопасны, поскольку содержат лишь сахар или воду без действующих веществ. Они не причинят вреда при лечении состояний, которые проходят самостоятельно, например, ОРВИ у детей, или когда отсутствие лечения не ухудшает прогноз.

Однако применение гомеопатии вместо доказанных методов лечения в серьезных случаях может привести к упущенному времени для эффективной терапии, бесполезной трате денег и, что самое главное, — риску для здоровья и жизни пациента. Это особенно опасно при бактериальных инфекциях, хронических заболеваниях и онкологических процессах.