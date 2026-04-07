Врач Платунова указала на пользу регулярных физических упражнений в Международный день спорта

В понедельник, 6 апреля, отмечался Международный день спорта, учрежденный решением Организации Объединенных Наций. Спорт воспринимается не просто как состязание, но и как ключевой элемент поддержания здорового образа жизни и предупреждения болезней. Врач-терапевт общей практики Амина Платунова в беседе с «Авторадио» подчеркнула важность регулярных физических упражнений

Она сообщила: «Дозированные кардионагрузки, нормальные тренировки в зале — это всегда профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Это профилактика деменции, ожирения, болей в суставах и так далее. Ну и самое главное — это продление молодости».

По информации ВЦИОМ, большинство россиян время от времени занимаются спортом, а треть — регулярно. Самыми популярными видами активности остаются бег, ходьба и фитнес.