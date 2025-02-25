Врач перечислил симптомы скрытого сердечного приступа

Врач Ефремкин: бледность и упадок сил могут указывать на инфаркт без боли

Бледность и упадок сил могут указывать на скрытый сердечный приступ. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Иван Ефремкин.

Специалист предупредил, что инфаркт традиционно сопровождается резкой болью в груди, но при скрытом сердечном приступе болезненные ощущения отсутствуют. При этом наблюдаются другие косвенные симптомы.

Речь идет о снижении работоспособности без явных причин, появлении одышки при небольшой нагрузке, головокружении, упадке сил, сбоях в ритме сердца, синюшности губ и бледности кожи. Отсутствие боли при инфаркте связано с нарушением работы нервных окончаний, подчеркнул Ефремкин.

По его словам, инфаркт может не сопровождаться болью при диабете и если человек принимает алкоголь или психотропные препараты.

«В группе риска — мужчины старше 40 лет и женщины после 50, особенно если у них есть факторы, повышающие вероятность сердечного приступа: курение, избыточный вес, повышенный уровень холестерина, диабет», — сказал врач.

Скрытый сердечный приступ также встречается у людей с малоподвижным образом жизни, а также у пожилых.

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