Кардиолог Лебедев: резкие перепады температуры воздуха могут спровоцировать инфаркт

Кардиолог Андрей Лебедев предупредил об опасности резких перепадов температуры воздуха. Среди последствий — обострение сердечно-сосудистых заболеваний, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, колебания температуры способны спровоцировать приступы аритмии и стенокардии, а также инфаркт миокарда и инсульт. Кроме того, увеличивается вероятность появления гипертонических кризов.
В группе риска, добавил врач, находятся пожилые люди и дети, прибывшие из другого климатического пояса. Кроме того, при соответствующих погодных условиях стоит проявлять осторожность пациентам с ожирением и вредными привычками.
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