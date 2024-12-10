Кардиолог Лебедев: резкие перепады температуры воздуха могут спровоцировать инфаркт

Кардиолог Андрей Лебедев предупредил об опасности резких перепадов температуры воздуха. Среди последствий — обострение сердечно-сосудистых заболеваний, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, колебания температуры способны спровоцировать приступы аритмии и стенокардии, а также инфаркт миокарда и инсульт. Кроме того, увеличивается вероятность появления гипертонических кризов.

В группе риска, добавил врач, находятся пожилые люди и дети, прибывшие из другого климатического пояса. Кроме того, при соответствующих погодных условиях стоит проявлять осторожность пациентам с ожирением и вредными привычками.