Врач перечислил самые частые типы рака у людей до 40 лет

Чаще всего рак обнаруживали у пациентов старше 60 лет, но у молодых людей до 40 лет злокачественные опухоли являются хоть и редко, но их последствия более выражены. Об этом Lenta.ru рассказал врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Кравченко.

По его словам, это объясняется тем, что болеют люди трудоспособного и репродуктивного возраста. Кравченко добавил, что лидер по заболеваемости и смертности — это рак шейки матки. Он пояснил, что этот тип рака в 95% случаев вызван вирусом папилломы человека, который передается половым путем.

По его словам, именно поэтому так важно вакцинироваться от ВПЧ. Такая прививка снизит риск заболеваемости и смертность от этой злокачественной опухоли, причем независимо от пола. Под угрозой не только слизистая шейки матки, но также ротовая полость, глотка и анальный канал.

Кроме того, у людей до 40 лет встречаются и такие типы рака, как меланома, рак щитовидной железы, молочной железы и толстой кишки, а также злокачественные опухоли яичек.

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