Назван способ самостоятельно выявить рак полости рта

Количество ежегодно регистрируемых случаев рака полости рта в Великобритании увеличилось до 10,8 тысячи. Это на 133% больше, чем в среднем за последние 20 лет. В 66% случаев пациентами онкологов становились мужчины, из них 90% — старше 50 лет. Главными факторами риска стали курение, алкоголизм и вирус папилломы человека.

«Нам необходимо повышать осведомленность о симптомах, факторах риска и, что самое важное, о важности раннего выявления. Слишком много случаев диагностируются слишком поздно, часто на самой поздней стадии», — сказал директор фонда Найджел Картер.

По его словам, некоторые опухоли можно обнаружить дома во время чистки зубов. Один из трех всех диагностированных случаев рака полости рта пришлись на поражение языка, и его главным симптомом стали любые белые пятна на языке или во рту. Вторым по распространенности видом рака Картер назвал поражение миндалин, который выявлялся в одном случаев из пяти. Его, так же как поражение губ, десен, неба и внутренней поверхности щек, можно распознать по незаживающим язвам, красным или белым пятнам во рту, необычным уплотнениям или припухлостям.

Лимфому тоже можно заподозрить до посещения врача. Врач-радиотерапевт Денис Романов сообщил, что на этот вид рака может указывать ночная потливость.