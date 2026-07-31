Врач перечислил ранние признаки развития алкоголизма

Развитие алкоголизму у человека можно еще на ранних стадиях, так как начинает менять не только поведение, но и внешность. Об этом изданию UfaTime.ru рассказала психиатр-нарколог Мирослава Чернышова.

«В первую очередь обращает на себя определенная внешность <…> Отечность лица, покраснение кожи (особенно щек и носа), сосудистые звездочки, тусклый или желтоватый оттенок кожи, ранние морщины, потеря упругости кожи», — сказала она.

Второй признак — тремор рук. Кроме того, человек может жаловаться на проблемы с памятью, ухудшается внимание, нарушается сон.

Третий признак — человеку требуется все больше алкоголя, чтобы опьянеть. Если говорить о поведении, то появляется все больше поводов выпить. Деньги и время тратятся на спиртное. Человек самоизолируется от семьи и социума.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что при длительном злоупотреблении алкоголем желтеют кожа и белки глаз.