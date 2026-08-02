Врач перечислил признаки летней депрессии

Врач Крашкина: летом депрессию могут спровоцировать жара, духота и соцсети

Многие слышали об осенней хандре и зимней депрессии. Только существует еще и летняя, когда у некоторых людей солнечное время года вызывает эмоциональный дискомфорт, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина.

Это сезонное аффективное расстройство встречается реже, чем зимняя депрессия. Причин для этого несколько, включая жару и соцсети с фотографиями идеального отпуска.

«Главное отличие депрессии — не просто грусть, а стойкая потеря интереса к тому, что раньше приносило удовольствие», — сказала врач.

Она добавила, что человек становится раздражительным, у него нарушается сон, снижается аппетит или наоборот он начинает переедать, постоянно чувствует усталость. Иногда люди становятся тревожными, ощущают внутреннее напряжение.

При признаках депрессии важно избегать перегрева, пить достаточно воды, соблюдать режим сна и ограничить просмотр соцсетей. Если не поможет, то обратиться к врачу.

Ранее клинический психолог Ирина Пирогова посоветовала летом планировать выходные дни и создавать себе поводы для радости.