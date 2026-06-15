Психолог Пирогова подчеркнула, что справиться с летней депрессией поможет грамотное планирование отдыха

Справиться с летней депрессией и побороть внезапное желание уволиться поможет грамотное планирование отдыха и создание комфортной атмосферы на рабочем месте. Об этом «Абзацу» сообщила клинический психолог Ирина Пирогова.

Эксперт объяснила, что лето традиционно ассоциируется у людей с отдыхом и свободой, поэтому необходимость проводить жаркие дни в офисе часто вызывает сильный душевный дискомфорт и может приводить к импульсивным решениям, о которых позже приходится жалеть.

По ее словам, именно в летний сезон фиксируется всплеск увольнений, так как сотрудникам хочется не сидеть в душном помещении, а гулять на улице, наслаждаться теплой погодой и отдыхом. Летняя депрессия, как сезонное расстройство, усугубляется стрессом, потерей аппетита и изнуряющей жарой.

Психолог настоятельно рекомендует не поддаваться сиюминутному порыву все бросить, а прислушаться к своему организму и несколько раз взвесить свое решение. Чтобы минимизировать негативное влияние зноя на психику, специалист советует тщательно планировать выходные дни, создавая себе поводы для радости, а также оптимизировать рабочее пространство, обеспечивая комфортный микроклимат.