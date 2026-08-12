Врач перечислил причины желания облокачиваться на стену

Врач Умнов: привычка опираться на стену часто связана с дефицитными состояниями

Привычка постоянно опираться на стену может быть связана с хронической мышечной усталостью, статической перегрузкой или дефицитными состояниями. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«В нормальном состоянии тело может долго удерживаться в вертикальном положении за счет слаженной работы мышц корпуса, таза, спины и ног. Если эти мышцы ослаблены, работают несогласованно или перегружены, удерживать равновесие становится тяжело», — пояснил он.

Врач добавил, что поиск внешней опоры — способ облегчить нагрузку. По его словам, это происходит в ряде случаев, начиная с хронической мышечной нагрузки, когда мышцы спины, поясницы и ног постоянно напряжены. Ткани утомляются, становится тяжело стоять.

Также мышцы могут деградировать, если человек много сидит или лежит, не занимается спортом или имеет лишний вес. Еще одна причина — особенности осанки и плоскостопие.

Сильная усталость в теле и слабость в ногах может появиться при дефиците железа, магния, витамина D и других веществ. Со временем даже может развиться синдром беспокойных ног.

Ранее психолог Оксана Корякина рассказала, что желание постоянно лежать в кровати может говорить о депрессии и хроническом переутомлении.