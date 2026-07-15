Психолог раскрыл причины желания постоянно лежать в кровати

Если человек проводит в кровати целые дни, то не стоит сразу обвинять его в лени. За этим может скрываться депрессия, тревожные расстройства, выгорание или хроническое переутомление, объяснила «Известиям» психолог Оксана Корякина.

Бить тревогу стоит, если человек не выходит из кровати более двух недель. Когда он избегает общения, перестает ухаживать за собой и даже после сна чувствует постоянную усталость.

«Это повод не обвинять себя в лени, а обратиться сначала к врачу для исключения соматических причин, а затем уже к психологу или к психиатру для более детальной оценки состояния», — сказала Корякина.

Организм так экономит ресурсы. При этом нужно оценить состояние человека комплексно, чтобы исключить медицинские причины снижения активности.

Ранее психиатр Марина Алексеева назвала раннее пробуждение одним из возможных симптомов депрессии.