Врач перечислил первые признаки отравления арбузом

Врач Карсиева: при отравлении арбузом могут возникнуть боли в животе и диарея

При серьезном отравлении арбузом может подняться температура, а также появиться боли в животе и рвота. Основные симптомы интоксикации организма перечислила врач-диетолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Сабина Карсиева «Аргументам и фактам» .

Врач предупредила, что недоброкачественным арбузом можно серьезно отравиться.

«В этом случае возникнут симптомы — тошнота, рвота, диарея, дискомфорт или боли в животе и симптомы интоксикации: подъем температуры и слабость. Если симптомы нарастают, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь», — заявила она.

При этом специалист добавила, что между тем арбуз очень полезен, так как является богатым источником L-цитруллина. Это аминокислота способствует расширению кровеносных сосудов облегчает процесс доставки кислорода к мышцам.

Помимо этого, в ягоде много каротиноидов, в том числе ликопин, которые превращаются в организме в витамин А. Также в арбузе содержатся минералы — калий и магний.

Ранее агроном Владимир Викулов посоветовал обновлять срез арбуза, если несколько дней хранится в холодильнике.