Агроном Викулов посоветовал обновлять срез арбуза при длительном хранении в холодильнике

Арбуз, содержащий большое количество воды с сахаром, — прекрасная среда для развития микроорганизмов. Важно держать ягоду в холодильнике, чтобы она не испортилась слишком быстро. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, плод можно хранить в прохладной среде несколько дней, если регулярно обновлять срез. Такой способ поможет сохранить качество продукта в течение практически целой недели.

Эксперт также отметил, что арбуз не стоит пытаться заморозить. После оттаивания консистенция станет губчатой, а хруст исчезнет.