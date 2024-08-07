Агроном Викулов посоветовал обновлять срез арбуза при длительном хранении в холодильнике

Арбуз, содержащий большое количество воды с сахаром, — прекрасная среда для развития микроорганизмов. Важно держать ягоду в холодильнике, чтобы она не испортилась слишком быстро. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов в беседе с «Москвой 24».

По его словам, плод можно хранить в прохладной среде несколько дней, если регулярно обновлять срез. Такой способ поможет сохранить качество продукта в течение практически целой недели.

Эксперт также отметил, что арбуз не стоит пытаться заморозить. После оттаивания консистенция станет губчатой, а хруст исчезнет.

«Все закончится утилизацией нацистов». Что происходит в Курской области

«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте