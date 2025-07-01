Врач Павлова призвала не употреблять шелковицу натощак

Врач общей практики Елена Павлова сообщила NEWS.ru , что шелковица, несмотря на свое богатое содержание витаминов и минералов, может быть опасной, если есть ее натощак. Специалист подчеркнула, что неправильное употребление этой ягоды может вызвать проблемы с пищеварением и даже симптомы отравления.

В шелковице содержатся витамины B, С, К2, калий, магний, железо и антиоксиданты. Благодаря этому ягода положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, зрение и иммунитет. Она также улучшает пищеварение благодаря наличию клетчатки. Однако употребление шелковицы в больших количествах и на голодный желудок может привести к расстройству пищеварения и вызвать тошноту, диарею и рвоту, предупредила Павлова.

По словам врача, у шелковицы низкий гликемический индекс, что делает ее безопасной для людей с диабетом. Однако детям следует быть особенно осторожными — употребление ягод натощак может иметь серьезные последствия для их здоровья. Кроме того, Елена Павлова отметила, что опасно собирать шелковицу у дорог, так как в плодах могут накапливаться тяжелые металлы.