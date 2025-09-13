Врач Павлова предупредила о повышенных рисках диабета при курении

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что у курильщиков риск развития сахарного диабета второго типа увеличивается на 36%. Об этом сообщил « Росбалт ».

По словам врача, основанием для такого утверждения служат результаты многолетнего французского исследования, охватившего более 110 тысяч человек.

«Курильщики и даже те, кто отказался от сигарет, имеют на 36% выше риск диабета второго типа, чем те, кто никогда не курил. А люди, которые выкуривают 20+ сигарет в день, удваивают свои шансы заболеть», — отметила медик.

Как пояснила Павлова, вредная привычка усиливает выработку гормона стресса кортизола, провоцирует устойчивость к инсулину, уменьшает количество полезного холестерина и поднимает уровень триглицеридов в крови. Все это создает условия для развития диабета и поражения сосудов, предупредила эндокринолог.