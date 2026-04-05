Врач Павлова опровергла заявление о том, что пропуск завтрака может быть полезен для мужчин

В интернете набирает популярность совет: якобы завтрак обязателен только для женщин, а мужчинам его пропуск может пойти на пользу. Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала это мифом, ее слова привел сайт «РОСБАЛТ» .

Доктор отметила, что организм мужчин и женщин работает по схожим биологическим законам. Пропуск еды — это стресс, который приводит к потере мышц, а не жира, и провоцирует организм откладывать запасы при первой возможности.

«Завтрак — самый важный прием пищи для всех. Он защищает сердце, сосуды, предотвращает диабет и проблемы с ЖКТ», — подчеркнула Павлова.

Врач добавила, что тяга к сладкому и упадок сил при отказе от завтрака возникают у обоих полов. Сбалансированный завтрак — залог стабильного настроения и энергии на весь день.