Врач Парамонов связал демографическую диспропорцию с биологическими особенностями полов

Терапевт Алексей Парамонов рассказала в беседе с сайтом « Взгляд », почему среди пенсионеров больше женщин, чем мужчин. Основной причиной дисбаланса является разница в пенсионном возрасте и продолжительности жизни.

По словам врача, более короткая жизнь мужчин обусловлена сочетанием нескольких факторов. Среди них — несчастные случаи, автокатастрофы, отравления и самоубийства в трудоспособном возрасте.

Как пояснил медик, вторая важная причина — неправильный образ жизни: злоупотребление табаком, спиртными напитками и халатное отношение к своему здоровью, приводящее к раннему развитию болезней сердца и сосудов, а также онкологических заболеваний.

Немаловажную роль играют и биологические особенности женского организма, который менее восприимчив к сердечно-сосудистым патологиям.