Врач Пальман назвал одышку и повторный всплеск температуры признаками пневмонии

С приходом холодов возрастает риск заболевания пневмонией. Первые симптомы часто похожи на простуду, и распознать их без медицинской помощи сложно. Подробнее рассказал пульмонолог Александр Пальман в беседе с Life.ru .

Врач выделил несколько тревожных симптомов, при появлении которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Среди них — сохранение высокой температуры до 40 градусов более трех дней, появление одышки, повторный всплеск температуры после ее временного снижения.

«Самостоятельно поставить диагноз „пневмония“ зачастую невозможно», — предупредил эксперт.

По его словам, особенно уязвимы пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями легких или сахарным диабетом.