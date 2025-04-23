Врач Палаткина: резкая физическая активность пенсионеров весной может сказаться на здоровье

С приходом тепла пенсионеры активно возвращаются к дачным работам. Однако врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Людмила Палаткина в беседе с Life.ru предупредила о рисках для здоровья.

По словам специалиста, резкий переход от зимнего образа жизни к физической активности может вызвать проблемы со здоровьем: повышение артериального давления, риск падений и переломов, обострения хронических заболеваний сердца, ишемические события и тромбозы.

Кардиолог советует расширять активность постепенно, избегая «взрывных» нагрузок, длительного нахождения в положении «вниз головой», а также долгого пребывания на солнце и в условиях высокой температуры воздуха. В первые недели дачного сезона важно следить за самочувствием, регулярно измерять давление и не забывать о приеме лекарств. Перед началом сезона лучше проконсультироваться с врачом.