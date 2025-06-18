Врач Овнанян призвала людей с язвой желудка отказаться от окрошки

Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян сообщила NEWS.ru , что окрошка может быть вредна для людей с определенными заболеваниями.

В частности, она предостерегла от употребления этого блюда людей с язвой желудка и обострением хронических заболеваний ЖКТ. Кроме того, по словам Овнанян, при сахарном диабете следует относиться к окрошке с осторожностью.

Хотя окрошка и содержит много полезных ингредиентов, таких как картофель, редис, огурцы, зелень, яйца и мясо, которые обогащают блюдо витаминами, микроэлементами и белком, при некоторых заболеваниях от нее лучше отказаться. Среди таких заболеваний — язва желудка, обострение хронических заболеваний ЖКТ и желчнокаменная болезнь, уточнила Овнанян.

Врач рекомендовала готовить окрошку без картофеля, колбасы и майонеза, чтобы сделать ее более полезной. Она также предложила заправлять блюдо белым квасом или нежирным кефиром, так как эти продукты положительно влияют на ЖКТ.