Врач Милютина оценила вероятность естественного зачатия у 44-летней Водяновой

На днях стало известно о шестой беременности 44-летней российской модели Натальи Водяновой. Селебрити пошла на этот шаг несмотря на два последних непростых процесса вынашивания. Акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина в разговоре с 360.ru предположила, что шестая беременность супермодели могла наступить в результате естественного зачатия и модель не использовала метод ЭКО.

«Чем больше женщина рожает, тем выше вероятность сохранения и продления ее репродуктивной функции», — отметила врач. По ее словам, предыдущий опыт родов также может влиять на течение беременности.

«Да, акушеры переживают за риск послеродового кровотечения у женщин в этом возрасте, но в целом с точки зрения акушерского наблюдения беременность у повторнородящей пациентки 44 лет может протекать легче, чем у женщины того же возраста, ожидающей первого ребенка», — пояснила репродуктолог.

