Врач-онколог Колышев сообщил, что микропластик может попадать в организм через нос и рот

Микропластик накапливается в организме человека и может негативно влиять на здоровье. Об этом сообщил «Пятому каналу» врач-онколог Илья Колышев.

По словам специалиста, микропластик может попадать в организм через нос и рот. Больше всего от его воздействия страдает кишечник: попадание частиц микропластика увеличивает риск развития рака толстой кишки. Также микропластик может оседать в клетках легких и приводить к хроническому воспалению и бронхоспастическим процессам. Накапливаясь в жировой ткани, он потенциально может способствовать развитию ожирения, написал сайт aif.ru.

Полностью защититься от микропластика невозможно, так как он окружает людей повсюду. Однако можно снизить риски. Для этого врач рекомендует минимизировать использование одноразового пластика, избегать нагрева пластика в микроволновке, выбирать посуду из стекла, фарфора или металла, выбрасывать многоразовые контейнеры с царапинами и повреждениями, чаще бывать на природе, вдали от мегаполисов.

Кроме того, Илья Колышев советует заменять воду из пластиковых бутылок на фильтрованную и использовать посуду с внутренней металлической поверхностью, как в термосах.