Врач объяснил, почему возникает тяга к сладкому

Непреодолимое желание есть сладости может указывать на сбои углеводного обмена, нехватку минералов и аминокислот в организме человека. Диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов сообщил об этом сайту kp.ru .

«Дефицит определенных минералов, таких как цинк, хром, железо, кальций и магний, также может привести к тяге к сладкому. Существует много механизмов этого явления, в том числе это может быть связано с углеводным обменом», — сказал он.

Диетолог объяснил, что недостаточное количество магния, цинка и хрома могут плохо сказаться на обмене глюкозы, дефицит железа спровоцировать гипоксию, а триптофана — к снижению синтеза серотонина. Все эти процессы наряду с низкокалорийной диетой и сниженной концентрацией витамина Д, по словам Семирядова, повышают потребность в сладкой богатой углеводами пище.

У пожилых людей слишком сильная любовь к десертам может быть связана с плохим эмоциональным состоянием, сообщила диетолог Маргарита Королева. Она предупредила, что злоупотребление сладостями спровоцирует набор веса и диабет.