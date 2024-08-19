Врач объяснил, почему возникает тяга к сладкому

Диетолог Семирядов: дефицит магния и железа вызывает тягу к сладкому

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Непреодолимое желание есть сладости может указывать на сбои углеводного обмена, нехватку минералов и аминокислот в организме человека. Диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов сообщил об этом сайту kp.ru.

«Дефицит определенных минералов, таких как цинк, хром, железо, кальций и магний, также может привести к тяге к сладкому. Существует много механизмов этого явления, в том числе это может быть связано с углеводным обменом», — сказал он.

Диетолог объяснил, что недостаточное количество магния, цинка и хрома могут плохо сказаться на обмене глюкозы, дефицит железа спровоцировать гипоксию, а триптофана — к снижению синтеза серотонина. Все эти процессы наряду с низкокалорийной диетой и сниженной концентрацией витамина Д, по словам Семирядова, повышают потребность в сладкой богатой углеводами пище.

У пожилых людей слишком сильная любовь к десертам может быть связана с плохим эмоциональным состоянием, сообщила диетолог Маргарита Королева. Она предупредила, что злоупотребление сладостями спровоцирует набор веса и диабет.

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