Россиянам рассказали, о чем говорит тяга к сладкому | 360°

Здоровье 05 мая 2024, 04:26 Россиянам рассказали, о чем говорит тяга к сладкому Эндокринолог Русс: тяга к сладкому свидетельствует о нарушениях в организме РИА «Новости»

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Неконтролируемое потребление сладкого может привести к развитию диабета II типа. Справиться с тягой к сладкому бывает непросто, так как она обусловлена как физиологическими, так и психологическими причинами, рассказали «Известия».

Тяга к сладкому — это не обязательно симптом какого-то заболевания. Но в то же время она может косвенно свидетельствовать о множестве нарушений в организме, отметила эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Ирина Русс.

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«Во-первых, у человека может не хватать энергии из-за снижения уровня витаминов и недостатка дофамина и других гормонов. Во-вторых, это может быть следствием развития инсулинорезистентности», — пояснила врач.

Также это может свидетельствовать о хроническом воспалении в ЖКТ. Кроме этого, тяга к сладкому может быть маркером депрессии.

Физическая активность и отказ от перекусов помогут снизить риск диабета. Также важно грамотно составлять рацион, заявил ранее эндокринолог Роман Терушкин.