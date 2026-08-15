Врач объяснил, почему сидячая рыбалка вредит позвоночнику

Врач Игнатов: сидение на берегу при рыбалке грозит болями в шее и пояснице

Длительная рыбалка может привести к проблемам со здоровьем, включая позвоночник, если рыбак долго сидит и сутулится. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач, травматолог-ортопед профессиональной сети ОРТЕКА Михаил Игнатов.

Он напомнил, что за осанкой следует следить при выполнении любых действий, особенно во время рыбалки. Не нужно сутулиться и слишком резко вставать, если заметили клев.

«Положение спины может напрямую влиять на кровообращение, а иногда сдавливать нервы, поэтому сутулость очень вредна для организма. Особенно негативно сгорбленная поза влияет на поясницу — именно поэтому ее начинает тянуть после длительного нахождения в С-позе», — пояснил он.

Если долго сидеть и бездействовать, то могут растянуться мышцы и суставы. Игнатов посоветовал при сидении слегка откинуться назад на 135 градусов. Также подобрать удобное кресло, чтобы можно было сменить позу и слегка размяться. Важно, чтобы колени при сидении находились на одной высоте с бедрами.

Если рыбачить стоя, то кровь чрезмерно приливает к ногам. Это вредно, если уже имеется варикоз. Лучше всего чередовать позы и разминаться каждые несколько часов.

Ранее в Бангладеше поход на рыбалку закончился для 55-летнего рыбака экстренной госпитализацией и операцией по удалению полуметрового угря из кишечника.