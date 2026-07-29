Полуметровый угорь залез в анус рыбака и пробил дыру в его кишечнике

В Бангладеш 55-летнего рыбака экстренно госпитализировали с перфорацией кишечника после необычного случая на рыбалке. В задний проход мужчины забрался уголь длиной 65 сантиметров, сообщило издание International Journal of Surgery Case Reports .

Мужчина рассказал, что во время рыбалки угорь попал ему под одежду и проник в тело через прямую кишку. Он не обращался в больницу, несмотря на сильную боль, стыдясь произошедшего. Он надеялся, что угорь выйдет сам.

В больницу мужчина попал с сильной болью в животе и признаками перитонита. Рентгенография показала, что рыба пробила сигмовидную кишку. Отверстие оказалось около пяти сантиметров в диаметре.

Врачи в ходе операции извлекли из тела мужчины живого угря, а также выполнили колостомию для восстановления кишечника. Рыбака выписали через четыре дня.

Ранее житель Уфы обратился к врачам с жалобами на граненый стакан в прямой кишке, с которым он проходил два дня.