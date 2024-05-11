Врач объяснил, почему нельзя лечить изжогу содой | 360°

Здоровье 11 мая 2024, 05:55 Врач объяснил, почему нельзя лечить изжогу содой Гастроэнтеролог Кашух: лечение содой только усилит изжогу и даже приведет к раку РИА «Новости»

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Прием воды с содой для лечения изжоги приведет к печальным последствия, в том числе повысит риск развития рака. Это неэффективное лечение, объяснила в интервью изданию «Доктор Питер» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Также необходимо быть осторожными с содой при применении лекарств от различных инфекций, ВИЧ, нарушениях сердечного ритма и ревматоидного артрита», — добавила врач.

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Врач предупредила, что пищевая сода обладает щелочными свойствами. Она негативно влияет на пищеварительные процессы.

Если применять ее для нейтрализации кислоты в желудке при изжоге, то сначала боль может на время утихнуть, а потом вернуться с новой силой.

Кашух объяснила, что растворенная в воде сода превращается в щелочной раствор, нейтрализующий кислоту желудочного секрета. После этого желудок начинает усиленно производить соляную кислоту, чтобы восстановить прежнюю кислотной желудочного сока. Во время этого процесса образуется углекислый газ, который опять приводит к изжоге и вздутию.

По ее словам, вместо соды лучше использовать современные аптечные препараты, а если изжога часто повторяется, то обратиться к врачу. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта с таким лечением возрастают риски повредить слизистую желудка и повысить риски развития рака.

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