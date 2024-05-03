Врач Кашух рассказала, что куличи хранятся до недели | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:19 Врач Кашух рассказала, что куличи хранятся до недели

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Сдобные куличи с добавлением молока и сливочного масла могут храниться в течении пяти или семи дней. Об этом Life рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Куличи, купленные или приготовленные к Пасхе, важно съесть, пока они не испортятся. Кроме того, следует обратить внимание на условия их хранения, чтобы они не заплесневели.

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«От тепла и влажности они могут начать плесневеть. Их лучше плотно заворачивать в пленку и держать в сухом месте, подальше от овощей, фруктов и открытых жидкостей», — отметила врач.

Она добавила, что творожные или пропитанные сиропом куличи нужно хранить только в холодильнике, как кондитерские изделия.

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