Врач объяснил, почему нельзя долго воздерживаться от секса

DM: долгое воздержание может привести к депрессии и повышенной тревожности

Длительное воздержание от секса может привести к развитию различных психологических нарушений. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Специалист по сексуальному здоровью и психиатр доктор Шам Сингх предупредил, что сексуальное воздержание негативно влияет на состояние нервной системы человека. В частности, увеличивается риск развития депрессии.

«Подавление сексуального влечения без альтернативных способов снятия стресса может привести к разочарованию, а также усилить тревожность или раздражительность», — рассказал он.

Специалист пояснил, что сексуальная активность помогает избавиться от стресса благодаря выработке эндорфинов и окситоцина. Кроме того, люди могут испытывать стыдиться того, что в отличие от ровесников еще не нашли своего сексуального партнера.

При этом Сингх отметил, что и физическое здоровье человека может оказаться под угрозой, если сексом не заниматься регулярно.

Отсутствие сексуальной разрядки может проявиться в таких физических симптомах, как появление мышечного напряжения, проблем с концентрацией внимания, ухудшение сна и аппетита. Некоторые люди могут чувствовать себя более уставшими, так как не смогли расслабиться и хорошо выспаться.

Ранее сексолог Илья Суслов предупредил, что длительное половое воздержание ускоряет старение организма.